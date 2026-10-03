BARCELONA (ANP) - Frenkie de Jong heeft zijn rentree gemaakt op het trainingsveld bij FC Barcelona. De 29-jarige middenvelder deelde zaterdag via Instagram een serie foto's van zichzelf op een veld bij het trainingscomplex van zijn club.

De Jong kampte enkele maanden met een knieblessure, die hij opliep tijdens het afgelopen WK. Tijdens een training kwam hij in botsing met ploeggenoot Quiten Timber. De Jong miste daardoor de eerste interlandperiode onder de nieuwe bondscoach Xavi Hernández, met wie hij eerder samenwerkte bij Barcelona.

De Spaanse sportkrant AS meldde eerder deze week dat de international van Oranje op maandag 5 oktober weer zou terugkeren op het trainingsveld bij de Catalaanse club. De middenvelder ontbrak bij de seizoensstart van Barcelona, dat na zeven duels foutloos bovenaan staat in de Spaanse competitie.