BAČKA TOPOLA (ANP/AFP) - De persconferentie van bondscoach Heimir Hallgrímsson van Ierland in aanloop naar de tweede Nations League-wedstrijd tegen Israël is zaterdag vroegtijdig stilgelegd. Dat gebeurde na een beschuldiging van een Israëlische journalist aan het adres van bondscoach Hallgrímsson.

"Uw spelers noemen onze spelers apen tijdens de wedstrijd", zei de betreffende journalist. Een persvoorlichter van de Ierse voetbalbond FAI onderbrak de journalist en benadrukte dat dit "volkomen onjuist" is. Daarna werd de persconferentie abrupt beëindigd.

Een andere journalist had Hallgrímsson daarvoor gevraagd naar zijn mening over het incident van eerder deze week op een flydubai-vlucht. Daarbij raakte een Indiase piloot gewond na een aanval van zijn copiloot onderweg van de Verenigde Arabische Emiraten naar het Israëlische Tel Aviv. Israël gaat uit van een terroristische daad. Een Ierse persvoorlichter zei daarop dat alleen voetbalvragen zouden worden beantwoord.

Wedstrijd tegen Israël

De wedstrijden tegen Israël zijn in Ierland zeer omstreden vanwege de oorlog in Gaza. De Ieren speelden deze interlandperiode afgelopen zondag al een wedstrijd tegen Israël in Hongarije. Die won Ierland met 3-0. Voor dat duel trok een Ierse speler zich terug. Ook gaven de Ieren de tegenstanders geen hand en droegen zij rouwbanden.

De wedstrijd van zondag begint om 20.45 uur, eveneens op neutraal terrein in het Servische Bačka Topola.