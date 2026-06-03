ROTTERDAM (ANP) - Frenkie de Jong is vanaf nu de tweede aanvoerder van het Nederlands elftal. Dat werd woensdag duidelijk toen bondscoach Ronald Koeman in de oefenwedstrijd tegen Algerije aanvoerder Virgil van Dijk halverwege van het veld haalde.

De Jong kreeg na rust de aanvoerdersband om zijn arm en niet de ingevallen Nathan Aké. Op het EK van 2024 in Duitsland was Aké nog de tweede aanvoerder. De Jong ontbrak op het EK met een blessure. Nog voordat De Jong geblesseerd raakte, gaf Koeman aan dat Aké zijn tweede aanvoerder op het EK zou zijn en De Jong zijn derde.

De Jong werd tegen Algerije in de 69e minuut gewisseld. De aanvoerdersband ging toen naar Aké.