De Jong speelt zeventigste interland tegen Marokko

GUADALUPE (ANP) - Frenkie de Jong begint aan zijn zeventigste interland voor het Nederlands elftal. De 29-jarige middenvelder staat om 03.00 uur Nederlandse tijd aan de aftrap van de zestiende finale tegen Marokko op het WK.

De Jong debuteerde op 9 september 2018 tijdens de met 2-1 verloren interland tegen Frankrijk. Hij maakte tot dusver twee doelpunten voor de nationale ploeg. De Jong vertelde vlak voor het WK dat hij waarschijnlijk zonder blessures dicht bij de honderd interlands was geweest.

"Ik denk dat ik de laatste 2,5 jaar zomaar een stuk of 25 interlands heb moeten missen", zei de middenvelder. "Dat laatste EK in Duitsland had ik zo graag willen spelen. Tegelijk is het ook weer niet belangrijk hoeveel interlands je hebt gespeeld, maar gaat het wat mij betreft om de impact die je uiteindelijk hebt gehad."

Denzel Dumfries speelde vorige week zijn 75e interland voor Oranje. Dat gebeurde in het laatste groepsduel van Oranje met Tunesië op het WK.