Oranje begint met vijf verdedigers tegen Marokko op het WK

GUADALUPE (ANP) - Nederland begint met vijf verdedigers aan de zestiende finale op het WK tegen Marokko. Verdediger Nathan Aké heeft een basisplaats in het Monterrey Stadium. Middenvelder Tijjani Reijnders maakt plaats voor hem.

Crysencio Summerville en Micky van de Ven keren terug in de basisformatie. Beide spelers verschenen niet aan de aftrap van het laatste duel met Tunesië, omdat zij bij een volgende kaart geschorst zouden zijn. Na de groepsfase zijn alle kaarten kwijtgescholden, tenzij die tot een schorsing hebben geleid.

Donyell Malen maakt plaats voor Summerville. De aanvaller begon het WK als spits en verhuisde vervolgens naar de rechterflank.

Bondscoach Ronald Koeman kiest vermoedelijk voor een extra verdediger, omdat Nederland veel kansen weggaf in de groepsduels. Linksback Micky van de Ven kan nu de aanvallend ingestelde Marokkaanse verdediger Achraf Hakimi opvangen.

De winnaar van de wedstrijd tussen Nederland en Marokko speelt zaterdag tegen Canada. Die achtste finale begint om 19.00 uur Nederlandse tijd in Houston.

Opstelling Nederland: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Aké en Van de Ven; Gravenberch en De Jong; Summerville, Brobbey en Gakpo.