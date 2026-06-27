Debutant Kaapverdië stunt met plek in volgende ronde van het WK

HOUSTON (ANP) - Kaapverdië staat in de zestiende finale van het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De debutant, met zes Rotterdammers in de selectie, speelde tegen Saudi-Arabië voor de derde keer gelijk (0-0).

Dat bleek voldoende voor de tweede plaats in de groep en een duel met regerend wereldkampioen Argentinië om een plek bij de beste zestien ploegen van de grootste mondiale eindronde met 48 deelnemers.

Het eerste optreden van Kaapverdië op een WK is er een om nooit te vergeten. De tropische archipel in de Atlantische Oceaan met ruim 500.000 inwoners stuntte tegen Spanje (0-0) in de eerste groepswedstrijd en hield vervolgens ook Uruguay op een gelijkspel (2-2). Volgende week zaterdag (Nederlandse tijd) zijn Lionel Messi en zijn ploeggenoten de tegenstanders in de eerste ronde van de knock-outfase.

Bondscoach Pedro Leitão Brito gaf drie van de zes Rotterdammers in zijn selectie een basisplaats. Jamiro Monteiro, Deroy Duarte en Dailon Livramento verschenen aan de aftrap in het Dallas Stadium. Laros Duarte en Garry Rodrigues mochten halverwege de tweede helft invallen. Sidny Lopes Cabral miste de wedstrijd door een schorsing. Hij kreeg tegen Spanje en Uruguay een gele kaart.

Kaapverdië domineerde de wedstrijd, maar kreeg nauwelijks kansen. De beste mogelijkheid in de eerste helft was voor Saudi-Arabië. Mohamed Kanno kopte de bal in de handen van Vozinha, de 40-jarige doelman die zijn aantal volgers op Instagram tijdens het WK van 50.000 tot ruim 15 miljoen volgers zag groeien.

De fans van Kaapverdië mochten een keer juichen voor rust. Ze zagen op het scorebord het doelpunt van Spanje tegen Uruguay (1-0). Met die tussenstand was een gelijkspel tegen Saudi-Arabië voldoende voor een plek in de zestiende finale. Monteiro, uitkomend voor PEC Zwolle, was direct na rust dicht bij de openingstreffer voor Kaapverdië. Een schot van zijn ploeggenoot Kevin Pina trof eveneens bijna doel. Laros Duarte kreeg de bal niet in het doel toen hij vrij voor de keeper van Saudi-Arabië mocht uithalen.