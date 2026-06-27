Duitsland treft Paraguay in knock-outfase WK voetbal

FOXBOROUGH (ANP) - De Duitse voetballers nemen het in de zestiende finales van het wereldkampioenschap voetbal op tegen Paraguay. Dat is duidelijk geworden na de resultaten in de laatste speelronde in groep H, waarin Spanje met 1-0 van Uruguay won en Kaapverdië met 0-0 gelijkspeelde tegen Saudi-Arabië.

Uruguay en Saudi-Arabië zijn met 2 punten allebei uitgeschakeld en Duitsland is nu gekoppeld aan Paraguay, dat als een van de acht beste nummers 3 een ronde verder gaat in het toernooi.

Duitsland en Paraguay trappen maandagavond om 22.30 uur Nederlandse tijd in Boston af. De winnaar van dat duel treft in de achtste finales mogelijk Frankrijk, de verliezend finalist van het vorige WK. De Fransen spelen in de eerste ronde van de knock-outfase tegen Zweden, dat als derde eindigde in de groep van het Nederlands elftal.

Engeland, Portugal, Ghana en Egypte zijn door de ontwikkelingen in groep H nu ook zeker van een plaats in de zestiende finales.