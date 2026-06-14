Debuut Curaçao bijzonder ondanks verlies als kleinste land ooit

HOUSTON (ANP) - Curaçao kan ondanks een forse 7-1-nederlaag tegen Duitsland terugkijken op een bijzonder debuut op het WK voetbal als kleinste deelnemer ooit. Het elftal van bondscoach Dick Advocaat wilde zich strijdvaardig opstellen en zich presenteren aan de wereld. Dat is gelukt. Curaçao hield 38 minuten lang gelijke tred met de viervoudig wereldkampioen. Daarna was Die Mannschaft van Julian Nagelsmann een paar klassen te goed voor The Blue Wave.

Advocaat liet vooraf al meerdere malen weten dat hij zijn ploeg als de zwakste van de vier inschatte in groep E met Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Als een amateurteam tussen de profs. Toch hield Advocaat altijd hoop op een sensatie. "Hoe vaak is het niet gebeurd dat amateurs in het bekertoernooi van Eredivisieclubs winnen? Alles kan in het voetbal. Daar moeten wij vanuit gaan", zei de bondscoach in Houston, een dag voor het duel met de Duitsers.

In het sfeervolle Houston Stadium nam Duitsland direct het initiatief in handen. Al na zes minuten opende Felix Nmecha de score. Hij schoot na een fraaie combinatie met Florian Wirtz raak. Een afgang dreigde. Curaçao herpakte zich echter. De duizenden fans van Curaçao veerden op toen Livano Comenencia in de 21e minuut de gelijkmaker binnenschoot. Het was het eerste doelpunt ooit van Curaçao op een WK voetbal. Tot de 38e minuut mocht het elftal hopen op een stunt. Daarna maakten de Duitsers een einde aan alle illusies. Nog voor rust kwam Duitsland door doelpunten van Nico Schlotterbeck en Kai Havertz (uit een strafschop) op 3-1.

Tweede helft

Duitsland maakte in de tweede helft nog duidelijk hoe groot het verschil tussen beide voetballanden is. Toptalent Jamal Musiala schoot kort na rust raak. En Nathaniel Brown knalde in de 68e minuut het vijfde doelpunt van de Duitsers achter Eloy Room. Deniz Undav schoot in de 78e minuut de 6-1 binnen. En Havertz bepaalde twee minuten voor tijd met een stiftje de eindstand op 7-1.

Voor het nationale elftal van Curaçao is meedoen aan het WK al een droom op zich. Al uren voor de aftrap vierden de Curaçaoënaars in Houston feest. En dat deden ze nog steeds, weliswaar in iets mindere mate, na afloop van de eerste groepswedstrijd. De droom van Curaçao duurt nog even voort. Minimaal nog twee wedstrijden. Advocaat koestert ook na het verlies tegen Duitsland de hoop op een verrassing in de komende wedstrijden tegen Ecuador en Ivoorkust.