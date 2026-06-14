Curaçao debuteert op WK met forse nederlaag tegen Duitsland

HOUSTON (ANP) - Curaçao heeft zijn eerste wedstrijd ooit op een WK voetbal met 7-1 verloren van Duitsland. Het elftal van bondscoach Dick Advocaat werd in het met 68.000 toeschouwers gevulde Houston Stadium gesteund door duizenden fans.

Duitsland kwam al na zes minuten op voorsprong door Felix Nmecha. In de 21e minuut maakte Livano Comenencia met een schot gelijk. De Duitser Nico Schlotterbeck zette Duitsland in de 38e minuut op 2-1. Kai Havertz maakte in de blessuretijd van de eerste helft het derde doelpunt voor de Duitsers.

In de tweede helft vergrootte Jamal Musiala in de 47e minuut de voorsprong voor de Duitsers met een rake schuiver langs de paal. Nathaniel Brown, Deniz Undav en Havertz maakten de laatste drie doelpunten voor Duitsland.