Dembélé belooft PSG-fans derde eindzege in Champions League

PARIJS (ANP/RTR) - Aanvaller Ousmane Dembélé heeft de supporters van Paris Saint-Germain komend seizoen opnieuw de eindzege in de Champions League beloofd. De Franse aanvaller deed dat aan de voet van de Eiffeltoren, waar hij samen met de andere spelers de zege van zaterdag op Arsenal in de finale van het belangrijkste toernooi voor Europese clubteams vierde.

"Bedankt allemaal voor jullie steun. We komen volgend jaar terug voor de derde", zei Dembélé tegen het publiek, dat danste op het lied 'One More Time' van Daft Punk, terwijl de spelers de trofee toonden.

De sfeer in Parijs was ontspannen nadat de lichte buien bij de huldiging plaats hadden gemaakt voor zonneschijn. Dat stond in schril contrast met de taferelen van zaterdagavond, toen er in de hoofdstad na de wedstrijd bij rellen meer dan tweehonderd mensen gewond raakten en één persoon om het leven kwam.

De Qatarese clubvoorzitter Nasser Al-Khelaifi spoorde de fans aan om de positieve sfeer vast te houden. "Vier het vanavond in alle rust. Bescherm onze stad, dat is heel belangrijk", zei hij.