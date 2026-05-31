Verdediger Konaté na vijf jaar weg bij Liverpool

LIVERPOOL (ANP/AFP) - Ibrahima Konaté vertrekt na vijf jaar bij Liverpool. Dat meldt de 27-jarige Franse verdediger op sociale media.

"Vijf jaar geleden kwam ik als jonge speler vol dromen. Vandaag vertrek ik met herinneringen die me de rest van mijn leven zullen bijblijven", aldus Konaté, die tot dusverre 27 interlands speelde en deel uitmaakt van de Franse selectie voor het komende WK.

Het is nog niet bekend waar Konaté, die vorig seizoen met Liverpool de landstitel won en een aflopend contract heeft, zijn loopbaan voortzet.

Liverpool eindigde dit seizoen als vijfde in de Premier League en ontsloeg zaterdag trainer Arne Slot.