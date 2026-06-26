Dembélé na hattrick tegen Noren: we moeten gefocust blijven

FOXBOROUGH (ANP) - Ousmane Dembélé benadrukte na zijn hattrick tegen Noorwegen op het wereldkampioenschap voetbal (4-1) dat het Franse elftal niet mag verslappen. "Dit is een uniek en belangrijk moment voor mij. Maar ik vond mijn wedstrijd tegen Senegal of tegen Irak beter. Ik denk dat ik toen een grotere rol had, dus ik geloof dat we gefocust moeten blijven, want er komen nog belangrijke dingen aan", aldus de aanvaller van Paris Saint-Germain.

Frankrijk eindigde dankzij de ruime zege op de Noren, die speelden met hun tweede keuze, bovenaan in groep I. De verliezend finalist van het vorige WK neemt het in de zestiende finales mogelijk op tegen Zweden, dat als derde eindigde in de groep van Oranje. "Dat wordt een moeilijke wedstrijd. Het zijn de zestiende finales, alles is mogelijk. Zoals ik al zei, we blijven ons concentreren op wat er komen gaat", sprak Dembélé.

Dembélé heeft dit WK nu vier keer gescoord en deelt de tweede plaats op de topscorerslijst onder anderen met zijn landgenoot Kylian Mbappé.