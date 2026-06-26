Deschamps sluit zaterdag na uitvaart moeder weer aan bij Fransen

FOXBOROUGH (ANP) - Didier Deschamps sluit op het wereldkampioenschap voetbal zaterdag weer aan bij het Franse elftal. De 57-jarige bondscoach was teruggegaan naar eigen land om de uitvaart van zijn moeder bij te wonen.

Met assistent Guy Stéphan op de bank als eindverantwoordelijke won Frankrijk vrijdag de laatste groepswedstrijd tegen Noorwegen, dat met veel reserves speelde, met 4-1. Frankrijk eindigde zo als eerste in groep I.

"Mijn gedachten gaan uit naar Didier, die zich zaterdag weer bij ons voegt. We kijken ernaar uit hem te zien", aldus Stéphan, die tevreden was met de uitslag tegen de Noren. "We hebben gedaan wat we moesten doen. We hebben met plezier gespeeld, in een hoog tempo en veel kansen gecreëerd. Ousmane Dembélé maakt een hattrick en Désiré Doué scoort voor het eerst met zijn hoofd. Dat zijn goede dingen. We moeten dat vasthouden, want er waren momenten dat we niet op ons best waren. Die momenten moeten eruit. Laten we waakzaam blijven."

Frankrijk speelt dinsdag in de zestiende finales om 23.00 uur Nederlandse tijd in New York tegen een van de nummers 3 uit een andere poule.