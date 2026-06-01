ZEIST (ANP) - Memphis Depay wil graag bij Corinthians blijven voetballen. Het contract van de 32-jarige Nederlandse aanvaller bij de Braziliaanse club loopt aan het einde van dit jaar af. "Ik heb uitgesproken dat ik graag wil blijven", vertelde Depay maandag in Zeist, waar hij met Oranje in voorbereiding is op het wereldkampioenschap.

Depay maakte in september 2024 de overstap naar Corinthians, dat hem transfervrij kon overnemen omdat zijn contract bij Atlético Madrid in de zomer afliep. De topscorer aller tijden van Oranje liep eind maart een bovenbeenblessure op en maakte onlangs zijn rentree.

Voor Depay wordt het naar alle waarschijnlijkheid zijn derde en laatste WK. Hoe zijn eigen rol is, maakt hem naar eigen zeggen niet heel veel uit. "Frankrijk won in 2018 de wereldtitel, terwijl spits Olivier Giroud geen enkel doelpunt maakte. Zo'n scenario zou heel mooi zijn. Hoe goed we nu zijn? We hebben nu geen Arjen Robben zoals in 2014, maar we kunnen mooie dingen laten zien."