AS Monaco neemt afscheid van trainer Pocognoli

MONACO (ANP) - AS Monaco heeft afscheid genomen van de Belgische trainer Sébastien Pocognoli. De clubleiding heeft die beslissing genomen nadat Monaco er niet in slaagde zich te kwalificeren voor de Champions League. De club eindigde als zevende in de Ligue 1 en heeft een ticket voor de voorronde van de Conference League.

De 38-jarige Pocognoli werd in oktober aangesteld als opvolger van de Oostenrijker Adi Hütter. Pocognoli was daarvoor trainer van Union, waarmee hij in 2025 kampioen van België werd.