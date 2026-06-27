Deroy Duarte kan stunt van Kaapverdië nauwelijks geloven

DALLAS (ANP) - Deroy Duarte zocht vergeefs naar woorden om zijn blijdschap over de enorme stunt met Kaapverdië te beschrijven. "Het is niet te bevatten", zei de Rotterdammer na een gelijkspel tegen Saudi-Arabië (0-0) en een wedstrijd in de zestiende finale tegen regerend wereldkampioen Argentinië op het WK.

De 26-jarige Duarte werd verkozen als 'man van de wedstrijd' in het Dallas Stadium. "We hebben het gewoon gedaan", zei hij in een flashinterview vlak na de wedstrijd.

Kaapverdië debuteerde op het WK met een gelijkspel tegen Spanje (0-0) en bleef vervolgens overeind tegen Uruguay (2-2). Een gelijkspel tegen Saudi-Arabië volstond voor een tweede plaats in de groep, omdat Uruguay van Spanje verloor (1-0).

Kaapverdië, een eilandengroep met ruim 500.000 inwoners, is het kleinste land ooit in de zestiende finales van een WK. "Dat is toch ongelooflijk", zei Duarte die twee jaar geleden Fortuna Sittard verliet voor het Bulgaarse Ludogorets.