CORK (ANP) - De voetbalsters van Oranje hebben directe kwalificatie voor het WK van volgend jaar niet meer in eigen hand na een 3-2-nederlaag bij Ierland. De ploeg van bondscoach Arjan Veurink speelde in het regenachtige en winderige Cork een matige wedstrijd, maar had op basis van de kansenverhouding wel moeten winnen. Drie Ierse mogelijkheden leverden wel allemaal een treffer op.

Met nog één duel te gaan in de WK-kwalificatiepoule is Oranje de koppositie kwijt aan Frankrijk, dat Polen versloeg en nu 2 punten meer heeft. Ook Ierland heeft nu een voorsprong van 1 punt op Oranje.

Alleen de groepswinnaar plaatst zich direct voor het WK in Brazilië.