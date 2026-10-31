Directeur Go Ahead Eagles: paar raddraaiers verzieken het weer

LEEUWARDEN (ANP) - Algemeen directeur Jan Willem van Dop van Go Ahead Eagles was zaterdag boos op de supporters van zijn club die tijdens het duel met SC Cambuur in Leeuwarden vuurwerk afstaken vanuit het uitvak. "Ik baal als een stekker. Dat een paar raddraaiers het weer verzieken voor de rest. Wanneer houdt dit eens op?", zei hij in een eerste reactie bij ESPN.

Toen Go Ahead in de 80e minuut op een achterstand van 4-0 kwam, was voor het eerst vuurwerk te horen. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük stuurde beide ploegen daarop de kleedkamer in. De wedstrijd werd na een half uur hervat. Kort daarna was weer een harde vuurwerkknal te horen. Gözübüyük staakte daarop het duel definitief.

Er gelden sinds half september strengere regels in het Nederlandse betaalde voetbal. Voetbalwedstrijden worden meteen definitief gestaakt als er vuurwerk naar het veld of andere tribunes wordt gegooid of geschoten.