VELSEN (ANP) - Ronald Koeman heeft zijn aflopende contract bij Telstar verlengd. De 31-jarige doelman heeft bijgetekend tot medio 2028, meldt de club uit Velsen-Zuid.

Koeman, de zoon van de dinsdag opgestapte bondscoach van Oranje, maakte in 2021 zijn debuut onder de lat bij Telstar en speelde sindsdien 145 competitiewedstrijden. Afgelopen seizoen hielp hij de club in de laatste speelronde aan handhaving in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel met FC Volendam om de nacompetitie te ontlopen, schoot hij zijn ploeg vlak voor tijd met een benutte strafschop naar de overwinning (1-2) en lijfsbehoud.

Telstar eindigde afgelopen seizoen op plek 14 in de Eredivisie.