MADRID (ANP/Belga) - Voetballer Santi Cazorla beëindigt op 41-jarige leeftijd zijn carrière. Dat maakte hij donderdag bekend in een videoboodschap op sociale media.

Cazorla speelde afgelopen seizoen nog 28 wedstrijden voor degradant Real Oviedo in de Spaanse competitie La Liga. De Spanjaard zette zijn eerste stappen in het profvoetbal bij Villarreal en droeg ook het shirt van Huelva, Málaga, Arsenal en Al-Sadd. Met Arsenal won hij twee keer de FA Cup (2014, 2015), met Al-Sadd twee Qatarese titels (2021, 2022).

Tussen 2008 en 2019 speelde Cazorla 81 keer voor Spanje. Met Spanje werd hij Europees kampioen in 2008 en 2012.