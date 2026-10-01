MÜNCHEN (ANP) - Duitsland heeft de eerste zege binnen onder bondscoach Jürgen Klopp. De Duitsers wonnen in München in de Nations League met 2-0 van Servië.

Duitsland heeft na het gelijkspel tegen Nederland (1-1) en de nederlaag tegen Griekenland (0-1) 4 punten. Servië, waar Dusan Tadic aanvoerder was, is nog puntloos na drie wedstrijden.

Klopp had bij afwezigheid van Joshua Kimmich Serge Gnabry aanvoerder gemaakt. Verdediger Philipp Treu was de enige speler in de Duitse basis, die ook tegen Nederland begon.

Duitsland kreeg talloze kansen via onder anderen Aleksandar Pavlovic en Gnabry op de openingstreffer. Nadat een schot van Florian Wirtz op de paal was beland, schoot Tom Bischof de 1-0 binnen. Na de rust maakte Wirtz met een laag schot rechts de tweede treffer.