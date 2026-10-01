THESSALONIKI (ANP) - Het Nederlands elftal heeft een eerste nederlaag in de Nations League moeizaam voorkomen. Na een slechte eerste helft kwam het elftal van bondscoach Xavi Hernández in Thessaloniki tegen Griekenland na rust alsnog langszij: 2-2.

Oranje blijft dankzij het gelijkspel op de tweede plaats staan in groep 2 van de A-divisie, achter koploper Griekenland. Zondag is Servië in Eindhoven de volgende tegenstander.

Griekenland opende halverwege de eerste helft de score. Denzel Dumfries verloor na een lange bal een kopduel, waarna Fotis Ioannidis binnen kon schieten: 1-0. Kort voor rust verdubbelde invaller Giorgos Masouras de voorsprong. Na een slechte terugspeelbal van Ruben van Bommel liep Masouras weg uit de rug van Jurriën Timber (2-0).

Met invallers Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders en Noa Lang kwam Oranje in de tweede helft dichterbij. Aanvoerder Virgil van Dijk kopte na een uur spelen raak uit een hoekschop: 2-1. Dumfries dacht even later gelijk te maken, maar bleek buitenspel te hebben gestaan. Reijnders maakte in de 89e minuut alsnog gelijk.