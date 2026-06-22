Duitsland rest van WK zonder geblesseerde Schlotterbeck

WINSTON-SALEM (ANP/DPA) - Duitsland vervolgt het WK voetbal zonder verdediger Nico Schlotterbeck. De 26-jarige basisspeler heeft een enkelblessure opgelopen in het groepsduel met Ivoorkust (2-1-winst). Het is tijdens het toernooi niet mogelijk om een vervanger op te roepen.

Antonio Rüdiger verving Schlotterbeck in de rust tegen Ivoorkust en maakt kans op een basisplaats in het afsluitende groepsduel met Ecuador. Duitsland is na de eerdere zege op Curaçao al zeker van de groepswinst.

Duitsland zag voor het toernooi ook al middenvelder Lennart Karl en aanvaller Serge Gnabry geblesseerd wegvallen. Zij konden toen nog wel worden vervangen.