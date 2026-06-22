Koning Felipe opent nieuw waterinnovatiecentrum in Madrid

Koning Felipe van Spanje bezocht maandagochtend de opening van het innovatiecentrum voor water en energie van nutsbedrijf Canal de Isabel II in Madrid. Het centrum moet onder meer zorgen voor innovatie en efficiëntie bij waterbeheer, meldt het Spaanse hof. De opening vond plaats tijdens de viering van het 175-jarig bestaan van deze publieke instantie.

In Madrid is het momenteel rond de 35 graden, dus de koning had gekozen voor een luchtige outfit. De Spaanse vorst droeg een lichtblauw overhemd met omgeslagen mouwen en enkele knoopjes open. Hij droeg geen jasje of stropdas.

De koning bezocht de zuiveringsinstallaties en het zonnepanelenpark voor uitleg over de werking van het station, dat afvalwater zuivert voor meer dan 1,2 miljoen inwoners uit de gemeenten Parla, Fuenlabrada, Humanes en een deel van Leganés. Hij bezocht ook de fabriek voor groene waterstof van het centrum. Waterstof is een thema dat vaker terugkomt in Felipes werkbezoeken.