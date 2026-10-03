ZEIST (ANP) - Het Nederlands elftal wil zondag in de thuiswedstrijd tegen Servië in de Nations League aanvoerder Virgil van Dijk een overwinning als cadeau geven voor zijn honderdste interland. Dat zei rechtervleugelverdediger Denzel Dumfries, die zondag zelf aan zijn tachtigste wedstrijd voor het Nederlands elftal begint.

"Ik heb zelf geen cadeau voor Virgil gekocht", aldus Dumfries. "Maar volgens mij krijgt hij van de KNVB hele mooie cadeaus. Het is een schitterende mijlpaal voor hem en voor iedereen."

Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in de uitwedstrijd tegen Kazachstan (1-2). De verdediger miste in 2021 het EK door een blessure. Van Dijk maakte wel deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 2026 en het EK van 2024.

Wesley Sneijder is met 134 wedstrijden recordinternational van Oranje, gevolgd door Edwin van der Sar (130), Frank de Boer (112), Memphis Depay (112), Rafael van der Vaart (109), Daley Blind (108), Giovanni van Bronckhorst (106), Dirk Kuijt (104), Robin van Persie (102) en Phillip Cocu (101). Van Dijk staat op de elfde plaats.