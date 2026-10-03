ZEIST (ANP) - Verdediger Denzel Dumfries en bondscoach Xavi Hernández vinden het experiment van de UEFA met een lange interlandperiode met daarin vier wedstrijden in anderhalve week tijd niet geslaagd. Dat gaven ze zaterdag allebei aan in Zeist, waar ze tijdens een persconferentie vooruitkeken naar de ontmoeting van zondag met Servië in de Nations League.

Voorheen waren er in het najaar drie interlandperiodes. In september, oktober en november speelden de landen steeds twee interlands en waren de spelers korter bij elkaar dan nu. Nu zijn de zes interlands verdeeld over twee blokken van vier wedstrijden (eind september/begin oktober) en twee duels (november). Het clubvoetbal ligt in de huidige opzet twee weekenden stil. Dat was in de oude opzet één weekend.

"Ik ben van zo'n lange break eigenlijk geen voorstander. De vorige opzet, met korte interlandbreaks, vond ik fijner. Ook al zijn we dit drukke schema vanuit onze clubs wel gewend", aldus Dumfries.