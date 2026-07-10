INGLEWOOD (ANP) - De Spaanse doelman Unai Simón heeft zijn recordreeks van speelminuten op een WK voetbal zonder tegendoelpunten zien eindigen na 649 minuten. De Belg Charles De Ketelaere was de schuldige. Hij maakte in de 41e minuut van de kwartfinale tegen Spanje de 1-1.

De ongeslagen reeks van Simón begon op het WK van 2022 in Qatar en de keeper van Athletic Bilbao zette de serie voort op het WK van 2026. Hij hield in de wedstrijden tegen Kaapverdië, Saudi-Arabië, Uruguay, Oostenrijk en Portugal steeds de nul.

Simón passeerde op dit WK de vorige recordhouder Walter Zenga. De doelman van Italië kreeg op het WK van 1990 in eigen land 517 minuten geen doelpunt tegen.