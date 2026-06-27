Egypte en Iran spelen gelijk in Pride Match op WK in Seattle

SEATTLE (ANP) - Egypte en Iran hebben de laatste groepswedstrijd op het WK in Seattle met 1-1 gelijkgespeeld. In de blessuretijd werd een doelpunt van Iran door de VAR teruggedraaid wegens buitenspel. Egypte eindigde als nummer 2 van groep G achter nummer 1 België en speelt in de zestiende finales tegen Australië in Dallas. Iran kan met 3 punten nog als een van de acht beste nummers 3 naar de laatste 32.

Het duel was door de lokale lhbtqi+-organisaties in Seattle aangemerkt als Pride Match. De FIFA wilde daar echter niet in meegaan en bleef volhouden dat het een wedstrijd is als alle andere op het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De wedstrijd verliep zonder ongeregeldheden of grote protesten op de tribunes.

De Iraanse bondscoach Amir Ghalenoei begon met oud-Feyenoorder Alireza Jahanbakhsh als reserve. Bij Egypte kreeg sterspeler Mohamed Salah een basisplaats. Omar Marmoush van Manchester City kwam na rust in de ploeg van 'De Farao's'.

Doelpunten

Egypte kwam in een volledig gevuld stadion al na vijf minuten op voorsprong door een doelpunt van Mahmoud Saber. Hij werkte een afgeslagen bal binnen. Zes minuten later kreeg Iran de mogelijkheid om snel weer gelijk te komen, maar Mehdi Taremi stuitte op de Egyptische doelman Mostafa Shoubeir. In de veertiende minuut kwam Iran door een doelpunt van Ramin Rezaeian toch nog binnen het kwartier op 1-1.

In de tweede helft bleven beide elftallen strijden voor de winst, maar er viel voor het oog van FIFA-voorzitter Gianni Infantino geen doelpunt meer. Al werd een treffer van de Iraniër Shoja Khalilzadeh in de blessuretijd door de VAR wegens buitenspel teruggedraaid.

Protest

Vooraf was er maandenlang veel te doen over de wedstrijd in groep G. Beide landen delen de waarden van een Pride Fest niet en wilden niets van een Pride Match weten. Ze protesteerden er tevergeefs tegen. De FIFA liet wel nadrukkelijk weten dat de Pride-festiviteiten in Seattle helemaal los staan van de organisatie van het WK voetbal.

De wereldvoetbalfederatie stond wel toe dat er regenboogvlaggen in het Seattle Stadium waren. Daarvan waren er aan het begin van de wedstrijd enkele zichtbaar. Vier jaar geleden was dat op het WK voetbal in Qatar nog verboden. De Nederlandse aanvoerder mocht in 2022 ook geen OneLove-aanvoerdersband dragen.