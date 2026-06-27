België na ruime zege op Nieuw-Zeeland alsnog groepswinnaar op WK

VANCOUVER (ANP) - België heeft zich op het wereldkampioenschap voetbal alsnog als groepswinnaar geplaatst voor de volgende ronde. Het elftal van bondscoach Rudi Garcia was in Vancouver veel te sterk voor Nieuw-Zeeland: 5-1.

In dezelfde groep kwam Egypte in Seattle niet verder dan een gelijkspel tegen Iran: 1-1. België en Egypte beëindigden de poulefase allebei met 5 punten, maar het doelsaldo van de Belgen is beter.

Egypte speelt in de knock-outfase tegen Australië, de nummer 2 uit groep D. De winnaar van dat duel neemt het in de achtste finale mogelijk op tegen regerend wereldkampioen Argentinië.

Doelpunten

België ontloopt als groepswinnaar nu Argentinië in de achtste finales. In de zestiende finales wacht eerst een ontmoeting met de nummer 3 uit groep A, I of J. Als België dat duel wint, volgt in de achtste finale gastland de Verenigde Staten of Bosnië en Herzegovina.

Garcia had spits Romelu Lukaku gepasseerd en zag Leandro Trossard met treffers in de 28e en 50e minuut het verschil maken. Spelmaker Kevin De Bruyne zorgde halverwege de tweede helft voor de 3-0.

De Nieuw-Zeelander Elijah Just bracht met zijn derde WK-doelpunt de spanning iets terug, waarna Lukaku kort na zijn invalbeurt de 4-1 binnenkopte. In blessuretijd bepaalde Alexis Saelemaekers de eindstand op 5-1.