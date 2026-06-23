Engeland en Ghana na gelijkspel op rand van laatste 32 WK

FOXBOROUGH (ANP) - Engeland en Ghana zijn na een onderling gelijkspel zo goed als zeker van een plek bij de laatste 32 op het WK voetbal. In het Boston Stadium werd het dinsdagavond 0-0. Daardoor komen beide landen na een eerdere overwinning op 4 punten, normaal gesproken genoeg voor een plek in de volgende ronde.

Engeland domineerde het balbezit in de eerste helft maar wist maar weinig kansen te creëren tegen een sterk verdedigend Ghana. Na een klein kwartier spelen kregen de Engelsen een eerste mogelijkheid, Declan Rice schoot een op hem afgelegde vrije trap over het doel. De middenvelder van Arsenal kreeg nog een kopkans, maar ook die ging over. In de blessuretijd van de eerste helft loste spits Harry Kane een schot, maar dat werd geblokkeerd door twee Ghanese verdedigers.

Na rust bleef het spelbeeld ongewijzigd. Engeland creëerde in eerste instantie niets, maar wist de druk langzaam op te voeren en kreeg kansen via onder meer Anthony Gordon en Kane. Ghana kwam ook een keer gevaarlijk voor het Engelse doel, maar een botsing van invaller Prince Adu met de Engelse doelman Jordan Pickford werd door de scheidsrechter beoordeeld als een aanvallende overtreding. In het laatste kwartier wist Adu opnieuw door de Engelse verdediging heen te breken, maar dit keer stond hij buitenspel. Een Engels slotoffensief leidde tot een reusachtige kans voor Kane, maar hij schoot van dichtbij over.

De andere landen in groep L, Kroatië en Panama, spelen om 01.00 uur in de nacht van dinsdag op woensdag tegen elkaar. In de laatste speelronde wacht Engeland een duel met Panama, Ghana speelt nog tegen Kroatië.