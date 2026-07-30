Engelse voetbalbond gaat discriminatie strenger bestraffen

LONDEN (ANP) - Profvoetballers die zich in de Engelse Premier League schuldig maken aan discriminatie krijgen een schorsing van minimaal tien wedstrijden. Dat is in de aangescherpte richtlijnen van de Engelse voetbalbond (FA) vastgelegd, maakte de FA donderdag bekend.

Het gaat om wangedrag waarbij wordt verwezen naar iemands etniciteit, huidskleur, ras, nationaliteit, religie, geslacht, seksuele geaardheid of beperking. Voorheen varieerden de door de FA aanbevolen schorsingen voor dergelijke vergrijpen van zes tot twaalf wedstrijden. De vernieuwde regels gelden behalve voor spelers ook voor trainers en andere officials.

Volgens de FA zijn strengere maatregelen nodig om discriminatie harder aan te kunnen pakken. "Onze vernieuwde richtlijnen verplichten tuchtcommissies nu om in dergelijke gevallen een standaardschorsing van ten minste tien wedstrijden op te leggen", aldus de FA in een verklaring.