ROTTERDAM (ANP) - Excelsior heeft de zege bij Feyenoord (2-3) een vervolg gegeven met een overwinning op Telstar. De ploeg van trainer Ruben den Uil won met 1-0 op Woudestein dankzij een laat doelpunt van Aymen Sliti.

Met de zege klimt Excelsior naar de tiende plaats. De Rotterdammers hebben na veertien wedstrijden 17 punten. Nummer 16 Telstar heeft 10 punten.

In een eerste helft met weinig kansen liet Noah Naujoks een mogelijkheid onbenut om Excelsior op voorsprong te zetten. Nökkvi Thórisson verprutste een goede schietkans namens Telstar.

Irakli Yegoian en Eric da Silva Moreira misten na rust het doel van Telstar-doelman Ronald Koeman, voordat Sliti in de 79e minuut alsnog de 1-0 binnenkopte. Een inzet van Excelsior-invaller Nesto Groen werd daarna nog van de lijn gehaald.