ROTTERDAM (ANP) - Excelsior huurt Mario Domínguez voor één seizoen van Valencia CF Mestalla. De 22-jarige spits komt per direct over en sluit meteen aan bij de selectie, meldt de Rotterdamse Eredivisieclub, die ook een optie tot koop heeft opgenomen in de overeenkomst.

Domínguez doorliep de jeugdopleiding van Valencia, waar hij topscorer aller tijden van Valencia Mestalla, het tweede elftal van de club, is geworden. Afgelopen seizoen maakte hij negentien doelpunten. In 2022 maakte hij als 18-jarige speler zijn debuut in LaLiga.

"Met Mario halen we een speler binnen die we al geruime tijd volgen", zegt technisch directeur Mark Ruijl. "Mario is een snelle en hardwerkende spits met een uitstekend gevoel voor ruimte en technisch goed onderlegd. We verwachten dat hij een belangrijke rol gaat spelen en kijken uit naar zijn bijdrage dit seizoen."

Excelsior begon het nieuwe seizoen vrijdag met een 4-0-zege bij SC Cambuur.