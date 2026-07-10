INGLEWOOD (ANP) - De Spaanse bondscoach Luis de la Fuente voert één verrassende wijziging door in zijn basiselftal voor de kwartfinale op het WK voetbal tegen België. Fabián Ruiz neemt op het middenveld de positie over van Pedri. Verder zijn er geen veranderingen in vergelijking met het team dat de wedstrijd begon tegen Portugal in de achtste finales.

Spanje, de regerend Europees kampioen en de wereldkampioen van 2010, bereikte de laatste acht door buurland Portugal met 1-0 te verslaan. Invaller Mikel Merino scoorde in blessuretijd. Hij start ook tegen België op de bank.

Bondscoach Rudy Garcia van België laat Jérémy Doku en Kevin De Bruyne vanaf het begin meedoen. De Bruyne kreeg in de met 4-1 gewonnen wedstrijd in de achtste finales tegen de Verenigde Staten rust, maar vervangt in het duel met Spanje de geblesseerde Amadou Onana. Doku was invaller tegen de VS.

De wedstrijd in het Los Angeles Stadium begint om 21.00 uur Nederlandse tijd.