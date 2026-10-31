FC Barcelona herstelt zich met ruime zege van verlies tegen Real

BARCELONA (ANP) - FC Barcelona heeft zich in de Spaanse voetbalcompetitie hersteld van de thuisnederlaag tegen rivaal Real Madrid van zondag (1-2). De Catalanen lieten Deportivo Alavés kansloos: 6-1. Bij rust leidde Barcelona al met 4-0.

Frenkie de Jong had een basisplaats bij FC Barcelona en speelde centraal achterin. Hij zag Raphinha en Lamine Yamal allebei twee keer scoren. De overige doelpunten van Barcelona kwamen op naam van Fermín López en Anthony Gordon. De Jong werd in de slotfase gewisseld.

FC Barcelona nam de eerste plaats in La Liga weer over van Atlético Madrid, dat eerder op zaterdag won bij Levante (0-2). Barcelona heeft na elf wedstrijden 30 punten en Atlético 28. Real kan zondag bij winst op Racing Santander op 27 punten komen.