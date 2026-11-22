BARCELONA (ANP) - FC Barcelona begint met Frenkie de Jong in de basis aan de competitiewedstrijd tegen Villarreal. De international miste de laatste wedstrijd van het Nederlands elftal in de Nations League tegen Duitsland (5-0-nederlaag) door een blessure.

De Jong had een verrekking van een spier bij zijn heup opgelopen. De club meldde afgelopen maandag al dat de speler inzetbaar zou zijn tegen Villarreal.

FC Barcelona is de koploper in La Liga met 33 punten uit twaalf wedstrijden. Real Madrid kwam zaterdag ook op 33 punten door de 2-1-zege op Celta de Vigo.