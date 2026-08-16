DEN HAAG (ANP) - ADO Den Haag heeft de eerste thuiswedstrijd dit Eredivisieseizoen niet kunnen bekronen met een overwinning. De ploeg van de Duitse trainer Robin Peter ging voor eigen publiek met 1-4 onderuit tegen FC Groningen.

De Groningers wonnen vorige week het eerste competitieduel thuis met 2-1 van FC Utrecht en komen op zes punten. Het gepromoveerde ADO begon met een 2-0-nederlaag bij AZ en wacht nog op het eerste punt.

Groningen, dat het vanwege een straf zonder meegereisde supporters moest doen, begon sterk tegen ADO. Na een kwartier kwam de ploeg via Thom van Bergen op voorsprong. Spits Brynjólfur Willumsson tekende een kwartier later voor de 0-2. Na een verre uittrap op maat van doelman Etienne Vaessen kon de IJslander fraai afronden met een bal tussen de benen van ADO-doelman Kilian Nikiema. Op slag van rust tikte David van de Werff vanuit een snelle uitbraak de 0-3 binnen.

ADO bracht via een treffer van Yannick Eduardo in de 55e minuut de spanning enigszins terug, maar zag invaller Nils Eggens namens Groningen de eindstand bepalen op 1-4.