FC Groningen boekt tegen PEC Zwolle eerste zege na een maand

GRONINGEN (ANP) - FC Groningen heeft na ruim een maand weer een wedstrijd in de Eredivisie gewonnen. Het elftal van trainer Dick Lukkien was in de Euroborg met 3-0 te sterk voor PEC Zwolle.

De zege voor de thuisploeg was verdiend. David van der Werff zorgde in de vierde minuut met een schot met de punt van zijn schoen voor het eerste gevaar. PEC-doelman Jasper Schendelaar kon redden.

Halverwege de eerste helft was het wel raak voor FC Groningen. Na een goede aanval, die begon bij centrale verdediger Marco Rente, werkte aanvaller Thom van Bergen met een geplaatst schot knap af: 1-0. Kort voor rust verdubbelde Jorg Schreuders de voorsprong. De rechtervleugelverdediger verspeelde de bal toen hij een aanval wilde opzetten. Schreuders veroverde de bal zelf direct terug en haalde met links hard en doeltreffend uit: 2-0.

Tygo Land

In de 68e minuut schoot Tygo Land, na een slim genomen vrije trap, via de onderkant van de lat de 3-0 binnen. Land was kort daarvoor in het elftal gekomen, samen met de deze week bij FC Groningen teruggekeerde Hans Hateboer.

FC Groningen, dat uit de laatste vier competitieduels maar 2 punten pakte, steeg dankzij de zege naar de zesde plaats met 11 punten. PEC Zwolle zakt steeds verder weg en neemt met 4 punten de zestiende positie op de ranglijst in. Het elftal van trainer Henry van der Vegt verloor zondag al met pijnlijke cijfers (0-7) van Feyenoord.