GRONINGEN (ANP) - FC Groningen heeft zondag thuis van Sparta verloren. Het elftal van trainer Dick Lukkien ging in de Euroborg tegen de Rotterdammers ten onder 2-3. FC Groningen staat tiende met 15 punten uit elf duels. Sparta steeg door de zege naar de elfde plaats met 12 punten.

FC Groningen kwam al na 17 seconden op een 1-0-voorsprong. Jacob Ondrejka bracht FC Groningen heel snel met een schot via de paal aan de leiding. Cedric Hatenboer zette de Rotterdammers na een kwartier weer op gelijke hoogte. Milan Zonneveld zette Sparta in de 25e minuut vanuit de counter op 1-2. Thom van Bergen maakte na bijna een half uur spelen de gelijkmaker voor FC Groningen.

In de tweede helft leek het lang op een gelijkspel af te stevenen. Maar door een misverstand tussen het Groningse duo Hans Hateboer en Etienne Vaessen kwam de bal in de 85e minuut opeens voor de voeten van Andrej Kostić. De Montenegrijn kon zo het winnende doelpunt maken voor Sparta.