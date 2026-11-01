De Noorse koning Haakon was zondag aanwezig bij de officiële herdenkingsdag van de Noorse strijdkrachten in Oslo. Dat meldt het Noorse hof. Tijdens de herdenking werden de namen opgelezen van mensen die dit jaar tijdens hun dienstverband zijn overleden, waaronder die van koning Harald.

Tijdens de bijeenkomst sprak legerchef Eirik Kristoffersen de aanwezigen toe. "Koning Harald was in woord en daad de opperbevelhebber van Noorwegen", aldus Kristoffersen. "De koning was met hart en ziel soldaat en leefde de kernwaarden van de krijgsmacht volledig na."

De herdenking vond plaats in de vesting Akershus. Op beelden die het hof op Instagram heeft gedeeld, is onder meer te zien dat Haakon een kaars aansteekt en bij het monument bij de vesting salueert.

Harald overleed in augustus op 89-jarige leeftijd. De vader van Haakon werd begin september begraven op Akershus, naast zijn voorouders.