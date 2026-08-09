GRONINGEN (ANP) - FC Groningen heeft in de eigen Euroborg met 2-1 van FC Utrecht gewonnen. Het elftal van Dick Lukkien had de zege te danken aan doelpunten van de IJslander Brynjólfur Willumsson en Thom van Bergen. Adrian Blake scoorde voor FC Utrecht.

FC Groningen begon goed aan het duel. De thuisclub kwam na acht minuten op 1-0 door Willumsson. De IJslander werd door de tussenkomst van Utrecht-aanvaller Ángel Alarcón alleen voor de keeper gezet. Willumsson schoof de bal koeltjes langs doelman Michael Brouwer. In de 34e minuut werd een doelpunt van Willumsson na ingrijpen van de VAR teruggedraaid wegens buitenspel.

De Groningers namen snel na rust meer afstand. Van Bergen maakte in de 48e minuut het tweede doelpunt van de wedstrijd uit een assist van Jorg Schreuders. Na een uur spelen was FC Utrecht dicht bij de 2-1, maar Groningen-doelman Etienne Vaessen tikte een kopbal van Mike Eerdhuijzen uit zijn doel. Tien minuten voor tijd maakte Blake uit een counter nog wel een tegentreffer voor de bezoekers. Hij tikte een voorzet van Davy van den Berg binnen.