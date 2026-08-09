ZWOLLE (ANP) - Jorthy Mokio en Julian Brandt hebben Ajax aan een uitzege op PEC Zwolle (0-2) geholpen. Beide invallers sloegen toe toen de thuisploeg al even met tien man speelde. Sherel Floranus kreeg in de 57e minuut een rode kaart voor een zware overtreding op Lucas Rosa.

Mokio maakte in de 76e minuut de openingstreffer, na goed voorbereidend werk van de eveneens ingevallen Tolu Arokodare. Brandt besliste de wedstrijd in blessuretijd na een goede combinatie met Mika Godts.

Ajax merkte in Zwolle weer eens hoe belangrijk Godts is. De Belg zou aan de aftrap verschijnen, maar haakte vlak voor de wedstrijd af. Volgens Ajax was hij onvoldoende fit om aan het duel te beginnen. Opvallend was dat de linksbuiten, die in de belangstelling staat van Paris Saint-Germain, na ruim een half uur wel aan een warming-up begon en halverwege de tweede helft inviel.

De helft

De 21-jarige Godts was vorig seizoen bij bijna de helft van het aantal doelpunten betrokken. Zonder hem had Ajax geen speler op het veld staan die regelmatig een paar tegenstanders passeert. De 17-jarige Abdellah Ouazane, van origine middenvelder, verving Godts op de linkervleugel. Doelman Marc ter Stegen en Caio Henrique debuteerden voor hun nieuwe club uit Amsterdam in de Eredivisie. Aanwinsten Daley Blind, Marcos Leonardo, Arokodare en Julian Brandt zaten bij aanvang van het duel op de bank.

Ajax viel voor rust traag en voorspelbaar aan. Doelman Jasper Schendelaar van de thuisploeg keerde een kopbal van Aaron Bouwman en reageerde ook goed op doelpogingen van Oscar Gloukh en Steven Berghuis. De grootste kans voor rust was voor PEC Zwolle. Keeper Ter Stegen reageerde attent op een kopbal van Tobias Sommer.

Overtreding

PEC Zwolle moest na 57 minuten verder met tien man na een snoeiharde overtreding van Floranus op Rosa. Even later vielen Godts, Brandt, Mokio, Leonardo en Arokodare in bij Ajax. Met een man meer op het veld omsingelden de bezoekers het strafschopgebied van de thuisploeg en kon een doelpunt bijna niet meer uitblijven.

Uiteindelijk maakte Mokio in de 76e minuut de openingstreffer, na goed voorbereidend werk van Arokodare. Brandt trof doel in blessuretijd, op aangeven van Godts.