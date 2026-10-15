ENSCHEDE (ANP) - FC Twente is de competitiefase van de Conference League begonnen met een 1-0-overwinning op het Zwitserse FC Thun. De ploeg van trainer John van den Brom maakte in eigen huis na een rode kaart voor de bezoekers in de tweede helft het verschil.

FC Twente nam in de eerste helft het initiatief en dacht in de 24e minuut aan een voorsprong te komen via Daouda Weidmann. De VAR zette echter een streep door de treffer en oordeelde dat er een overtreding van de Fransman aan voorafging. Twente was daarna nog een aantal keer dicht bij een doelpunt, maar miste kansen.

De Tukkers speelden het laatste halfuur met een man meer na een opmerkelijke beslissing van de arbitrage. De Kosovaarse scheidsrechter gaf aanvankelijk geel aan Ramiz Zerrouki na een tackle op Thun-middenvelder Patrik Kristal, maar werd door de VAR naar het scherm geroepen. De arbiter kwam van die beslissing terug en stuurde Kristal, die met zijn voet op het been van Zerrouki stond, met rood van het veld. Zerrouki zorgde kort daarna voor de enige treffer van de avond.