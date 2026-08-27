FC Twente blijft teleurgesteld over weren fans in Leeuwarden

ENSCHEDE (ANP) - FC Twente blijft teleurgesteld dat er geen supporters van de club welkom zijn bij de wedstrijd bij SC Cambuur aanstaande zondag. De club is het niet eens met de beslissing, maar laat weten die niet juridisch aan te vechten.

De lokale driehoek in Leeuwarden besloot eerder deze week na het vuurwerkincident tijdens de wedstrijd SC Cambuur - Feyenoord om geen supporters van Twente toe te laten. Twente meldt dat het samen met de Eredivisie CV er de afgelopen dagen alles aan gedaan heeft om de wedstrijd met uitpubliek te laten plaatsvinden.

"Ondanks alle inspanningen is gisteravond laat gebleken dat er onvoldoende draagvlak is bij SC Cambuur en de lokale autoriteiten om toch uitsupporters toe te laten. De burgemeester van Leeuwarden gaat zijn beslissing niet terugdraaien", aldus de club. "Hoewel wij ons niet kunnen vinden in de beslissing, worden op basis van juridisch advies vervolgstappen in dit geval niet opportuun geacht."