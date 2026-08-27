FC Twente in uitwedstrijd tegen FK Qarabağ met Bruns en Taha

BAKOE (ANP) - FC Twente-trainer John van den Brom heeft zijn basisopstelling voor de uitwedstrijd tegen FK Qarabağ in de play-offs van de Conference League op twee plaatsen aangepast. Max Bruns begint in Azerbeidzjan als linkervleugelverdediger en rechts voorin is er een plaats vrijgemaakt voor Younes Taha.

FC Twente verloor vorige week de thuiswedstrijd tegen Qarabağ met 1-0. Toen speelden Aske Adelgaard en Marko Pjaca op de plaatsen van Bruns en Taha. Zij zitten in Bakoe op de reservebank.

De winnaar over twee duels plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. De verliezer is na donderdag uitgeschakeld in Europa. De aftrap is om 18.00 uur (Nederlandse tijd).

Opstelling FC Twente: Unnerstall; Van Rooij, Pröpper, Nijstad en Bruns; Weidmann, Rots en Zerrouki; Taha, Weghorst en Orjasaeter.