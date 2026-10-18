FC Twente lijdt tegen FC Utrecht eerste nederlaag in thuisduel

ENSCHEDE (ANP) - FC Twente heeft voor het eerst dit seizoen een thuiswedstrijd in de Eredivisie verloren. FC Utrecht was in de Grolsch Veste met 2-1 te sterk. FC Twente was bij een zege naar de gedeelde tweede plaats op de ranglijst geklommen, maar staat nu vijfde met een achterstand van 6 punten op koploper Feyenoord.

Voor FC Twente betekende het de eerste nederlaag sinds de eerste speelronde. Op 9 augustus verloor het elftal van trainer John van den Brom met 1-0 bij sc Heerenveen. FC Utrecht stijgt dankzij de zege naar de elfde plaats.

FC Twente was in de beginfase dicht bij een doelpunt. Aanvaller Daan Rots kopte de bal tegen de paal. In de 28e minuut was het wel raak voor de thuisploeg. De Fransman Daouda Weidmann draaide goed weg bij Oualid Agougil en schoot raak: 1-0. Doelman Sergio Padt, die keepte omdat Vasilias Barkas geblesseerd is, zag de bal licht van richting worden veranderd door Matisse Didden.

Wedstrijd stilgelegd

FC Utrecht werd in de slotfase van de eerste helft gevaarlijk uit een hoekschop. Rots bracht op de lijn redding voor FC Twente.

Ángel Alarcón eiste in de tweede helft de hoofdrol voor zich op. De Spanjaard van FC Utrecht plaatste de bal in de 47e minuut, na een hakballetje van Arthur Zagré, in de verre hoek: 1-1. Na ruim een uur spelen sloeg Alarcón, bij een snelle uitval, opnieuw toe. Hij krulde de bal in de verre hoek, buiten het bereik van keeper Joël Drommel: 1-2. Scheidsrechter Allard Lindhout legde de wedstrijd daarna enkele minuten stil omdat supporters van FC Twente drinkbekers richting de juichende Alarcón gooiden.

Alarcón was daarna ook nog in de buurt van een derde doelpunt. FC Twente kreeg in het laatste kwart echter de meeste en beste kansen en raakte onder meer een keer de doellat.