ENSCHEDE (ANP) - FC Twente is ook na drie wedstrijden in het hoofdtoernooi van de Conference League nog zonder puntenverlies. Het elftal van trainer John van den Brom maakte tegen de Cypriotische club FC Pafos in de tweede helft een achterstand ongedaan en won met 3-1.

FC Twente versloeg eerder FC Thun (1-0) en Lincoln Red Imps (1-4) en ligt met 9 punten na drie van de zes speelronden op schema voor een plaats in de achtste finales. De eerste acht van de 36 clubs kwalificeren zich daarvoor rechtstreeks.