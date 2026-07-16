FC Twente treft Ferencváros, Ajax tegen FK Vojvodina

BOEDAPEST (ANP) - FC Twente treft in de tweede voorronde van de Europa League het Hongaarse Ferencváros. Ajax speelt in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Servische FK Vojvodina. Dat is de uitkomst van de onderlinge confrontatie tussen Ferencváros en Vojvodina in de eerste voorronde van de Europa League.

Over twee wedstrijden was Ferencváros daarin met 5-1 te sterk voor Vojvodina. Nadat de Hongaren het eerste duel in Servië met 2-1 hadden gewonnen, werd het donderdagavond 3-0 in Boedapest. Al vroeg in de wedstrijd kwam Vojvodina met tien man te staan na een rode kaart voor Kornél Szücs. Lenny Joseph, Kristoffer Zachariassen en Zsombor Gruber maakten de doelpunten voor Ferencváros.

FC Twente begint op 23 juli met een thuiswedstrijd tegen Ferencváros en speelt op 30 juli uit in Hongarije. Ajax speelt op 23 juli uit bij Vojvodina en ontvangt de Servische club op 30 juli in de Johan Cruijff Arena.