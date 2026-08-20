FC Twente verliest thuisduel met Qarabağ in Conference League

ENSCHEDE (ANP) - FC Twente heeft de eerste wedstrijd in de play-offs voor het hoofdtoernooi van de Conference League verloren. In het eigen stadion in Enschede ging de ploeg van coach John van den Brom met 1-0 onderuit tegen Qarabağ FK uit Azerbeidzjan.

De Braziliaan Kady Borges maakte vroeg in de tweede helft de enige treffer van de wedstrijd.

De return is volgende week donderdag in Azerbeidzjan.

Fel begin

Van den Brom liet FC Twente beginnen met dezelfde basisspelers als in de competitiewedstrijd van afgelopen zondag tegen PEC Zwolle (3-1-zege). Zo begon Wout Weghorst als spits, met achter zich Sondre Ørjasæter, Daouda Weidmann, Daan Rots en Marko Pjaca. Qarabağ verloor net als FC Twente in de voorronden van de Europa League en moest daardoor verder in de Conference League.

Twente begon fel en kreeg de eerste kansen. Weghorst werd net niet bereikt en een schot van Ørjasæter werd geblokt. Qarabağ speelde soms snel onder de druk van Twente uit. Jaly Mouaddib schoot tegen het einde van de eerste helft net over en zag ook nog een inzet via keeper Lars Unnerstall net naast gaan.

Goal

Qarabağ werd meteen aan het begin van de tweede helft gevaarlijk. Borges zag zijn schot hard op de paal eindigen. Enkele minuten later was het na goed voorbereidend werk van Mouaddib en afleggen van Musa Qurbanly wel raak via Borges.

Het duurde even voordat Twente iets terugdeed. De grootste kans was voor Bart van Rooij na een passje van Sam Lammers, die in het veld was gekomen voor Weghorst. Keeper Martin Zlomislić stopte de inzet en ook de rebound van Ørjasæter werd gekeerd. Een schot van Aske Adelgaard was te slap om de keeper te verrassen. Ramiz Zerrouki schoot in de extra tijd nog naast.