FC Twente verliest van Ferencváros in Europa League

ENSCHEDE (ANP) - FC Twente is er niet in geslaagd om de thuiswedstrijd tegen Ferencváros tot een goed einde te brengen. De ploeg van trainer John van den Brom ging met 1-2 onderuit in een nagenoeg volle Veste.

Beide ploegen treffen elkaar volgende week in Boedapest voor de return om een plek in de derde voorronde van de Europa League.

Wout Weghorst, transfervrij overgekomen van Ajax, stond na een korte vakantie na het WK meteen in de basis bij de thuisploeg uit Enschede. De spits was in de openingsfase dicht bij een doelpunt en bracht ook zijn ploeggenoot Kristian Hlynsson gevaarlijk in stelling. Ferencváros had het lastig maar kwam in de veertiende minuut wel op voorsprong. Lenny Joseph was aan de aandacht van Bart van Rooij ontsnapt en doelman Lars Unnerstall kon ook geen redding meer brengen: 0-1.

FC Twente kwam in de 38e minuut op gelijke hoogte. Sondre Ørjasæter dribbelde over de linkerflank en legde de bal terug op Aske Adelgaard. De vervanger van de naar Hoffenheim vertrokken Mats Rots, afgelopen seizoen actief voor Go Ahead Eagles, maakte zijn eerste doelpunt voor de club uit Enschede: 1-1.

Ferencváros kwam in de openingsfase van de tweede helft bijna opnieuw op voorsprong. Doelpuntenmaker Adelgaard kopte de bal zomaar in de voeten van Joseph. De Hongaarse spits schoot echter rakelings naast. Daarna verhoogde FC Twente onder luide aanmoedigingen van het thuispubliek de druk op de Hongaren. Ørjasæter en Van den Belt kregen de bal niet in het doel. Joseph maakte in de tachtigste minuut zijn tweede treffer van de wedstrijd, nadat Weghorst vergeefs bij de scheidsrechter om een vrije trap had gevraagd.